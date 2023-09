Corriere dello Sport-Stadio: Gonzalez per sempre

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio titolo grande sulla Fiorentina è: "Nico per sempre". Sottotitolo: "Rinnovo fino al 2028 e un ingaggio da top". Sommario: "L'argentino prolunga il contratto di due anni: per lui oltre 3 milioni a stagione. Oggi l'annuncio".

A pagina 14 leggiamo: "Gonzalez viola fino al 2028". E ancora: "La Fiorentina ha raggiunto l’accordo: l’ala argentina guadagnerà oltre tre milioni a stagione compresi tutti i bonus. Oggi l’annuncio". In taglio basso: "Segnano tutti tranne i bomber".

A pagina 15 infine c'è: "Dodo, la stagione è finita Verrà operato al crociato". Sottotitolo: "Sulla destra resta solo Kayode Nessuna caccia agli svincolati Forse Quarta spostato dal centro".