Un recupero non banale a centrocampo per la Fiorentina. Ritorna anche Adli, ballottaggio per Comuzzo

Salvo sorprese sia Cataldi che Colpani saranno a disposizione della Fiorentina per il recupero di campionato con l'Inter. E soprattutto il primo potrebbe essere una pedina importante, visto che Palladino non avrà a disposizione i nuovi arrivati a gennaio, con conseguenze mica da ridere a centrocampo (Fagioli, Ndour e Folorunsho non sono schierabili).

Rispetto alla partita col Genoa, previsto il ritorno di Adli che ha scontato la giornata di squalifica.

Mentre Comuzzo, rimasto a Firenze nonostante il pressing del Napoli, è in ballottaggio con Pongracic per un posto da titolare in difesa. C'è da tenere di conto però il fatto che il classe 2005 non potrà giocare lunedì prossimo, sempre contro l'Inter, per squalifica e quindi potrebbe avere spazio giovedì.