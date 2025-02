Il 'No Grazie' rifilato al Napoli!

La possibilità che Pietro Comuzzo passasse dalla Fiorentina al Napoli nel corso di questa sessione di mercato è venuta a scemare sempre di più col passare dei giorni.

40 milioni

La prima, vera, svolta è arrivata venerdì scorso, quando il club viola ha fatto capire a quello azzurro che per meno di 40 milioni di euro il giocatore non sarebbe partito.

Asticella

Un'asticella posta in alto, ad un livello che il Napoli non poteva e voleva raggiungere, almeno in questo momento. La società di proprietà di De Laurentiis si è fermata più in basso, anche durante l'ultimo giorno del mercato, e quindi è stato ribadito il ‘No Grazie’ a questa proposta.

Concorrenza con Pongracic

Comuzzo concluderà la propria stagione a Firenze, dove deve riguadagnarsi il posto da titolare ora che Marin Pongracic è in buone condizioni fisiche e ha riconquistato anche la fiducia del proprio tecnico.