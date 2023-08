Per il momento a liberare Senesi il Bournemouth non ci pensa: l'argentino è titolare alla prima di Premier

In cerca di un tassello per completare la difesa, in caso però di uscita anche di Quarta, la Fiorentina segue anche Marcos Senesi, connazionale dell'ex River ma tatticamente interessante, non fosse altro che per il piede mancino. Per il momento però solo ipotesi perché il Bournemouth punta eccome su di lui e per l'esordio in Premier, il classe '97 sarà in campo da titolare contro il West Ham.