Il commento da parte del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, nella sala stampa dell'Olimpico:

"E’ una persona speciale ed è stato bello affrontarlo oggi, faccio i complimenti alla Roma perché ha fatto tanti risultati positivi di fila. La partita di oggi è stata ottima, con tante occasioni, purtroppo abbiamo affrontato un portiere che è stato strepitoso, se è stato migliore in campo vuol dire che la partita è stata fatta. Oggi gli episodi non sono andati bene però dobbiamo essere orgogliosi, non dobbiamo buttarci giù perché è ancora tutto aperto nella lotta all’Europa. Dobbiamo pensare subito a giovedì perché per noi è una finale.

Credo in tutti i ragazzi che ho in rosa, do a tutti la possibilità di giocare perché spingono tutti, ci tengono, sono competitivi. Oggi Richardson ha fatto una grande partita, anche Ndour, Zaniolo ha fatto bene, l’ho visto motivato in settimana. Ho sempre una risposta positiva da quelli che giocano".