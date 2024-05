La Fiorentina non cambia: Niente speculazioni sul vantaggio. "Non possiamo permettercelo"

Nessun cambiamento, nessuna deroga, nessuna speculazione sul gol di vantaggio ottenuto all'andata. La Fiorentina che vedremo in Belgio contro il Club Brugge non sarà diversa rispetto a quella vista nel corso di questa stagione e più in generale durante la gestione di Vincenzo Italiano.

“Il gol di vantaggio non ci deve condizionare”

Il tecnico è stato chiaro in proposito: “Non possiamo permettere che il gol di vantaggio ci condizioni, dovremo fare lo stesso calcio a cui siamo abituati e ripetere la gara dell’andata evitando cali di attenzione ed errori”.

Una squadra più concreta

Semmai l'allenatore gigliato si aspetta una squadra che sia più concreta rispetto a quella vista sei giorni fa e quest'anno in molte circostanze. E soprattutto che possa evitare quei black out in fase difensiva che sono costati cari.