Ripa: "Alla Fiorentina manca il presidente. Quando c'era Barone..."

Roberto Ripa, ex difensore viola, ha parlato a Lady Radio per commentare la crisi della Fiorentina: “Credo che questa settimana serva a fare quello che non è stato fino ad oggi, ovvero cercare un direttore sportivo che scelga l’allenatore giusto".

“Pradè l'aveva gridato…”

“Ma questa dovrebbe essere la normalità. Alla Fiorentina tuttavia manca la figura del presidente. Finché c’era Barone c’era un decisionista, nel bene e nel male. Le parole di Pradè dopo il Milan richiamavano a questo…”.

“Questa Fiorentina non lotta nemmeno”

"Era un grido alla figura apicale per dire se confermarlo o mandarlo via. Col Bologna c’è stata una reazione, cosa che non si è vista con Inter e Lecce. Ho visto squadre come il Verona lottare con il coltello tra i denti, o anche la Cremonese: io questa squadra non l’ho vista lottare”.