VIDEO: Che gol di Duncan! L'ex viola scaglia una gran botta dalla distanza e regala i tre punti al Venezia

L'ex calciatore della Fiorentina Alfred Duncan è stato protagonista assoluto col suo Venezia durante la prima giornata del campionato di Serie B.

Il centrocampista, che ha militato alla Fiorentina dal 2020 al 2024, ha siglato il gol decisivo nella vittoria della squadra lagunare sul Bari. al 44' minuto, con il risultato era ancora in bilico sull'1-1, Duncan ha scagliato una gran botta dalla trequarti che si è infilata sotto l'incrocio dei pali. Impossibile anche solo sperare di prenderlo per il portiere avversario!