Belotti potrebbe andarsene dopo il caos in casa Roma, ma vuole rimanere in Serie A. La Fiorentina osserva interessata, anche se non è l'unica

Secondo quanto riporta il portale footmercato.net, Andrea Belotti potrebbe lasciare la Roma dopo l'addio inatteso di Mourinho di questa mattina e l'arrivo sulla panchina giallorossa di De Rossi. Il suo minutaggio era basso anche con l'allenatore portoghese e il rientro di Abraham potrebbe togliergli definitivamente spazio.

Per questo su di lui ci sono diverse squadre interessate. Empoli e Salernitana lo starebbero valutando come colpo in prestito fino a fine stagione, mentre anche Monza e Fiorentina starebbero osservando interessate la situazione. In serie B c'è il Como, anche se il giocatore preferirebbe rimanere in Serie A.