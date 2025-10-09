Di Gennaro: "La Fiorentina ha scelto Pioli per alzare il livello della squadra e vincere un trofeo"

L'ex centrocampista della Fiorentina, ora commentatore televisivo, Antonio Di Gennaro, ha analizzato la difficile partenza stagionale dei viola, in un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it.

“Un periodo difficile da spiegare”

“Spiegare questo periodo difficile della Fiorentina è piuttosto complicato - ha detto - perché anch'io l'avevo inserita, dopo il mercato e il ritorno di Pioli, tra le squadre in lotta per le posizioni di alta classifica; malgrado tutto, resto sempre convinto che possa fare molto bene, perché ha diversi giocatori di qualità che devono soltanto trovare insieme un'unione di intenti”.

E poi: “Credo che quella contro la Roma sia stata la miglior partita vista fin qui, questo è tutto a dire; concede ancora tanto agli avversari e manca ancora una certa condizione sul piano fisico, perché ho visto una squadra che è partita bene ma man mano non riusciva a tenere alti i ritmi di gioco”.

“Pioli scelto per vincere”

Ma il tecnico è a rischio esonero? Di Gennaro ha risposto così alla domanda: “Pioli è stato scelto in previsione di un progetto triennale importante per alzare il livello della squadra, con l'obiettivo di conquistare un trofeo e di giocare per un livello superiore a quello della Conference League. La sosta deve essere improntata su un riordino generale, sull'aspetto tattico, mentale e anche fisico, ma è anche importante riuscire a pazientare per dare il giusto tempo alla squadra di reagire”.