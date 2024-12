L'allenatore del Lask, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ovvero Markus Schopp, è una vecchia conoscenza del campionato italiano, perché è stato giocatore del Brescia per ben quattro anni e ha militato con le ‘rondinelle’ insieme ad un certo Roberto Baggio.

“Abbiamo bisogno di una vittoria”

“Conosciamo tutti la situazione di partenza - ha detto relativamente al match contro i viola - e sappiamo che probabilmente avremo bisogno di una vittoria. È così che vogliamo progettare la nostra partita”.

“Un ritorno emozionante a Firenze”

Poi ha aggiunto: “Possiamo aspettarci di affrontare un avversario molto forte, che sta vivendo una stagione davvero fantastica, è molto solido e subisce pochi gol. Dobbiamo essere molto disciplinati. Per me è un ritorno emozionante in uno stadio dove ho potuto giocare la mia ultima partita di campionato con la maglia del Brescia. Aspettiamo con ansia la partita perché la Fiorentina è una big in Italia”.