Giovanni Galli ha commentato la sconfitta della Fiorentina a Lady Radio, affrontando varie tematiche di casa viola e mostrando enormi perplessità sull'operato dell'allenatore gigliato Paolo Vanoli.

‘Il pericolo è reale, Vanoli ha sbagliato tutto’

“La Fiorentina da giovedì scorso a Udine è tornata a prima di Natale, sotto ogni punto di vista, l’intensità, la corsa, i contrasti, le seconde palle. Manca volontà, quanto visto contro l’Udinese è ben più che preoccupante, il pericolo è reale. L’allenatore ha sbagliato tutto, mettendo in piedi una formazione che nemmeno col bussolotto dei numeri da pescare si può pensare. Mi domando come abbia potuto pensarla… credo abbia bisogno di qualcuno che lo aiuti a mettere insieme la squadra. Per sostituire Dodô non si può rivoluzionare una squadra… nemmeno fosse Maradona. Se la scelta è condivisa con la dirigenza, abbiamo un problema serio. Vanoli non mi è piaciuto nemmeno nel dopo gara quando ha scaricato la responsabilità sui giocatori dopo la sconfitta”.

‘La colpa non è di Rugani, ma di chi lo schiera’

“Gudmundsson in questo momento, dopo un mese di stop, non è in grado di giocare, è leggero, non copre, ha altre caratteristiche, è stato sovrastato dai calciatori dell'Udinese. Si è trovato un equilibrio, e si stravolge tutto? Vorrei trovare un calciatore che ha meritato la sufficienza…non ce n’è uno. Rugani? La responsabilità non è sua, ma di chi lo ha fatto giocare in una partita così, in una partita contro una squadra di rugbysti. Per l'ennesima volta si è mostrata un'incredibile leggerezza difensiva. De Gea non è sereno dall'inizio del campionato, non trasmette sicurezza e serenità al reparto, a questo si aggiunge il fatto che non esce. Anche la sua postura non trasmette personalità, e mi dispiace perché ha doti eccezionali, quest'anno è irriconoscibile, sembra un altro".