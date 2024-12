A Lady Radio ha parlato Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli e capogruppo di Italia Viva a Palazzo Vecchio. Queste le sue parole in tema Franchi: “Quando mi davano del pessimista sui tempi dello stadio, probabilmente ero un pessimista ben informato, viste le date di cui si sta parlando. Entro il 2026 avremo mezzo stadio rifatto, con Fiesole e mezza Maratona, poi vedremo. Mettendosi nei panni della Fiorentina, c'è un nuovo sindaco che è Sara Funaro che io voglio aiutare a portare in fondo lo stadio. Commisso ha proposto di fare il nuovo stadio, lo ha proposto in tutti i modi. Anche il restyling del Franchi stesso. Ma oggi non si deve guardare indietro. Oggi la situazione è che mancano ancora circa 100 milioni, perché ala fine il costo complessivo si aggirerà sui 300 milioni per il Franchi”.

E ancora: “I project financing servono per finanziare opere in cambio degli incassi, come nel caso del Franchi. Il privato può adeguare lo stadio e lo fa al posto di pagare l'affitto. Oggi la Fiorentina entra nel secondo tempo di questa partita, dopo che sono già stati spesi soldi pubblici, così aumenteranno i costi di affitto e dunque diminuire il periodo di concessione alla Fiorentina. Ci sarà questo inghippo”.

E infine: “Era plausibile che nel 2026 il Franchi non sarebbe stato pronto. Ci saranno delle complicazioni, inevitabili. Doveva essere evitato un lavoro e un appalto pubblico al Franchi. Il project financing doveva essere preso in considerazione fin dall'inizio. Se avessi fatto un project financing e non un appalto pubblico, oggi ci sarebbero state le visite che oggi si fanno al Viola Park al Franchi. Ad oggi non sappiamo i tempi dei lavori oltre il 2026 e i costi di questi. Adesso diventa tutto molto difficile avviare un progetto di project financing. Io voglio aiutare, non voglio tifare contro. Sara Funaro è una brava sindaca, ha costruito buoni rapporti con la Fiorentina. Deve essere così. Ma da consigliere comunale, dunque consiglio, dico che ci sono elementi da chiarire. In un investimento così importante, è possibile non sapere quanti fondi mancano?. I tempi sono fondamentali. Prima o poi lo stadio ci sarà, ma serve trasparenza. Se è tutto chiaro va dimostrato".