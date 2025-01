C'è spazio per la Fiorentina su La Gazzetta dello Sport, nel mercato di Serie A, a pagina 27: “4 colpi da Europa” e di spalla: “Man nel mirino. Il prezzo è alto: serve pazienza”. A pagina 30 in taglio centrale: “Kean non basta” e “Moise vicino al record ma la Viola fatica. Tocca a Gud e Beltran”, di spalla: “Palladino: ‘Io in bilico? Penso solo a lavorare’”.