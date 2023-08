Si fa un gran parlare in Polonia del possibile arrivo alla Fiorentina del portiere Kamil Grabara.

“Finora, la Fiorentina ha avuto discrete prestazioni da Boruc e Drągowski, due portieri che hanno svolto i loro compiti” è il commento di Piotr Czachowski, ex calciatore e ora commentatore del campionato italiano su Eleven Sports, rilasciato a Sportowefakty.wp.pl.

Poi ha aggiunto: “Grabara sarebbe probabilmente il secondo portiere all'inizio, ma se lo prendessero, potrebbe sicuramente guardare con ottimismo alle sue possibilità di giocare in futuro con la maglia viola. Terracciano non ha tutta questa classe per essere inamovibile. Certo, ha sicuramente una certa posizione all'interno della squadra italiana. In un primo momento, Grabara dovrebbe probabilmente stringere i denti in attesa di diventare il numero uno”.

Ultimamente però i giocatori polacchi non hanno avuto un grande impatto nelle vicende della Fiorentina: “Ogni giocatore è diverso. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche e questo non dovrebbe importare troppo. E se finora non è stato il club più felice per il rendimento dei suoi polacchi, è giunto il momento di interrompere questa tradizione negativa”.