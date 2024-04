Il Napoli sogna un grande nome per la panchina: De Laurentiis prepara l'offerta. E Italiano è sempre più lontano

Quale sarà il futuro di Vincenzo Italiano? Verrebbe da pensare che, lasciata la Fiorentina a giugno, il tecnico voglia fare un salto di qualità, ma ad oggi non è semplice individuare una big italiana pronta a puntare su di lui. La Roma ha infatti rinnovato il contratto di De Rossi mentre il Napoli, da sempre accostato a Italiano, sembra avere un altro obiettivo.

Il sogno di ADL si chiama Antonio Conte

Secondo quanto riporta TMW, infatti, il sogno di Aurelio De Laurentiis è Antonio Conte. Dopo i tanti contatti avuti durante l'anno, il presidente azzurro sarebbe pronto a offrire un contratto da 6,5 milioni più bonus all'ex allenatore della Juventus. Non una cifra faraonica per i suoi standard, visto che all'Inter ad esempio guadagnava ben 11 milioni, ma è anche vero che la voglia di rimettersi in gioco in particolar modo in Italia è tanta. Il Napoli sembra dunque pronto a fare all in su Conte, con Italiano sempre più sullo sfondo.