Cosmi: "Firenze è una piazza che pretende, ma ha grande senso di appartenenza. Pradè ha fatto bene a confermare Pioli"

Il disastroso inizio di stagione della Fiorentina di Stefano Pioli è ormai diventato un caso nazionale, e la sconfitta, per alcuni immeritata, di ieri contro il Milan non fa che aumentare il rammarico e lo stupore. E quest'oggi anche l'ex allenatore di Perugia e Lecce Serse Cosmi ha voluto esprimere tutto il suo sconcerto per quello che sta accadendo al club gigliato. Questo il suo commento a Radio Serie A.

“Nonostante non abbia mai avuto il piacere di lavorarci, Firenze è una piazza chiaro amo. Ultimamente sento spesso dire che i tifosi viola pretendono molto di piu di quello che realmente è la Fiorentina, penso a tutto tranne che i grandi calciatori che sono passati da Firenze lo abbiano fatto casualmente. Firenze è un ambiente importante, che ha un grande senso di appartenenza”.

“Firenze è una piazza che pretende molto ma li ti senti davvero un giocatore”

Ha anche aggiunto: “Il calcio lì è vissuto in maniera viscerale, ed è normale che i tifosi vogliano avere la possibilità di sognar di raggiungere grandi obiettivi, in italia e in Europa, attraverso la loro squadra. E’ una piazza che pretende molto, ma in poche altri luoghi ti senti giocatore vero come a Firenze”.

“Pradè ha fatto quello che chiunque avrebbe fatto: massima fiducia in Pioli”

Ha poi spezzato una lancia per Daniele Pradè, dopo le sue parole nel post partita: “Conosco molto bene il direttore sportivo viola, e se ha scelto di dire certe cose avrà i suoi motivi: se si è espresso cosi è perché pensa davvero certe cose, non perchè vuole mettere le mani avanti. Ha fatto ciò che chiunque avrebbe fatto al suo posto: mi è sembrato logico individuare in Pioli l'uomo giusto per uscire da queste difficoltà”.