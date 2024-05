Da poco terminata l'anticipo serale di questo sabato di Serie A tra Torino e Milan. I granata dominano i rossoneri grazie a un netto 3-1, con la squadra milanese a cui resta solo il gol della bandiera con Bennacer su rigore nella ripresa.

I padroni di casa vanno in vantaggio nel primo tempo grazie a Zapata, con il raddoppio firmato Ilic. Dopo appena un minuto della ripresa è Rodriguez a siglare il 3-0 e mettere così il sigillo alla partita. Con questi tre punti la squadra di Juric sorpassa il Napoli e si porta a -1 dalla Fiorentina. Adesso la lotta per il posto in Conference ha un' altra pretendente seria a una giornata dalla fine (con la Fiorentina che deve recuperare una partita).

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 67, Atalanta* 66, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina* 54, Torino 53, Napoli 52, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Udinese 33, Empoli 32, Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 16. * = una partita da recuperare.