Pradè ci prova per Mandragora, ma intanto arriva una fumata grigia per Dodô

La Fiorentina è una delle squadra più attive sul mercato. La squadra mercato viola però non è concentrato solo sui nuovi acquisti; sono diversi infatti i rinnovi che tengono banco al Viola Park.

Mandragora

Capitolo Mandragora: Il centrocampista, reduce dalla sua migliore stagione in maglia viola, ha un contratto in scadenza nel 2026 con opzione di prolungamento per un anno in caso di raggiungimento del 50% delle presenze. Sia il calciatore che il club però hanno mostrato la volontà di rinnovare anche oltre il 2027. Nessuna fretta al momento, ma, come riporta Tuttosport, Commisso lo vuole blindare col rinnovo anche per allontanare le sirene di Bologna e Betis Siviglia.

Dodô

La questione Dodô è invece molto più complessa. Le parti in causa fanno trapelare notizie differenti sullo stato della trattativa e sulle cause delle tensioni. Secondo il quotidiano torinese però la Fiorentina non ha perso le speranze di prolungare il contratto del brasiliano fino al 2030 ma c'è stata una fumata grigia.