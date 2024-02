Intanto Kokorin si prende il premio di miglior giocatore dell'anno a Cipro

Altro premio per Aleksandr Kokorin a Cipro. L'attaccante russo, in prestito dalla Fiorentina all'Aris Limassol, ha ricevuto il premio di miglior giocatore dell'anno solare 2023. Kokorin era arrivato nell'isola a inizio stagione 2022/23, per poi vedere il proprio prestito confermato anche per questa stagione.

Nell'anno solare passato il giocatore russo ha collezionato a con l'Aris 51 presenze siglando 19 gol e 8 assist. In estate si svincolerà ufficialmente dalla Fiorentina.