Cecchi: "Beltran è una scommessa, le certezze sono altre. Amrabat e Arthur formerebbero un meraviglioso centrocampo insieme"

Alla vigilia dell'esordio della Fiorentina in campionato, il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno Toscana, cominciando da un commento sul mercato: “Senza Amrabat la Viola perde molto, anche perché insieme ad Arthur formerebbe una bellissima coppia. Cosa manca? Un centrale difensivo, indubbiamente. Con tutto il rispetto per Ranieri”.

Su Kokorin: “Tutto bello, i sogni son desideri. Non è adatto alla Serie A, chiaramente, al di là delle amichevoli. Entro il 31 agosto andrà a giocare in un campionato minore. Valutando seriamente chi vorrei vedere domani, dico già Beltran. Lo definisco una scommessa perché le certezze sono altre, in Argentina ha fatto bene ma è atteso da una realtà tutta nuova. Chi mi aspetto, invece, è Jovic con Nzola nel secondo tempo".