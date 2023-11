Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano. Ecco le sue parole, riportate da RaiSport: “Lavorare per tre anni con Italiano alla Fiorentina è molto importante per me. Abbiamo capito che avremmo potuto fare un grande percorso fin dai primi allenamenti insieme. Mi piace tantissimo il gioco che proponiamo, per altro si abbina bene alle mie caratteristiche”.

Sul suo ruolo in campo: “Ci sono stati dei cambiamenti durante la mia carriera, adesso è un po' diverso. Quando ero giovane forse era già un calcio diverso e mi piazzavo più sulle fasce. C'erano meno pressing e meno fase offensiva, tutto il contrario di quanto stiamo facendo ora con Italiano. Ma dobbiamo avere la capacità di adattarci”.

Sulla Nazionale: “Vestire questa maglia è sempre un'emozione, nonostante le mie tante partite. Come gruppo adesso non dobbiamo caricarci di pressione e paura, sappiamo che ci attendono due partite difficili. Dobbiamo vincerle entrambe. La cosa più importante è partire forte contro la Macedonia”.