Il giornalista Stefano Borghi è tornato sulla vittoria della Fiorentina contro il Bologna, in particolare elogiando la prima rete siglata da Jack Bonaventura. Ecco le sue parole a Cronache di Spogliatoio: “Ma che gol ha fatto Bonaventura contro il Bologna? Strabiliante, davvero bellissimo. In questo senso, il suo ritorno in Nazionale è stato fondamentale”.

Su Colpani: “Per la sua convocazione si può usare lo stesso discorso che si faceva su quella proprio di Bonaventura al giro scorso. Colpani è in forma, in fiducia, fa gol e fa fare gol alla squadra. Lui sarà utile alla Nazionale e può incidere un po' come il centrocampista della Fiorentina. Spalletti è saggio e sta guardando al momento della Serie A”.