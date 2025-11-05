Cristiano Lucarelli: "Pioli era una garanzia, alla Fiorentina è stato un mistero. Ma nel calcio è sempre successo"

La situazione della Fiorentina è stata indecifrabile e confusionaria per giorni e continua ad esserlo; il club ha preso (dopo due giorni dalla sconfitta contro il Lecce) la decisione di esonerare, ieri, l'allenatore Stefano Pioli. Del suo operato ha parlato anche l'ex calciatore Cristiano Lucarelli a Tuttomercatoweb.com.

“Fiorentina, i misteri nel calcio sono sempre esistiti”

“La situazione che ha colpito la Fiorentina degli ultimi giorni è enigmatica. Fa sicuramente parte di quei misteri che nel calcio sono sempre esistiti. A volte sono in positivo, a volte in negativo”.

“Pioli era una garanzia, eppure…”

“Sembra strano perché Pioli era a tutti gli effetti una garanzia, dava tutte le certezze di migliorare rispetto alle stagioni precedenti. Eppure questo non è successo affatto. Nel calcio può succedere”.