Atalanta in campo verso la Fiorentina: Palladino studia un mini turnover dopo le fatiche di Champions

Smaltita la fatica di mercoledì in Champions League, l'Atalanta è tornata in campo oggi per preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta tuttoatalanta.com, non è da escludere che Raffaele Palladino possa optare per un “mini turnover” ragionato. A Francoforte la partita è stata molto intensa e inoltre ci sono vari calciatori che scalpitano per mettersi in mostra dal primo minuto.

C'è anche la Coppa Italia

Da non dimenticare poi che, mercoledì prossimo, l'Atalanta sarà impegnata anche contro il Genoa in Coppa Italia, competizione alla quale Percassi tiene moltissimo. Vedremo dunque come scenderà in campo la squadra di Palladino domenica, con la certezza che le risorse tecniche a disposizione dell'ex allenatore della Fiorentina sono comunque molto importanti e sicuramente superiori rispetto a quelle di Vanoli.