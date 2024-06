Quelle che stiamo vivendo sono ore decisive non solo per l'approdo di Raffaele Palladino alla Fiorentina, ma anche di Vincenzo Italiano, che ha appena lasciato il club viola, al Bologna.

Renzo Ulivieri, presidente dell'associazione italiana allenatori di calcio, è più che convinto che l'ex gigliato possa raccogliere l'eredità di Thiago Motta in rossoblu: “Vincenzo Italiano è quello giusto per il Bologna - ha dichiarato al Corriere dello Sport-Stadio - ha le capacità per portare avanti il lavoro fatto da Motta”.

Ma la Fiorentina di Italiano ha steccato nella finale di Conference League: “Quella è stata una partita giocata male, ma non per colpa dell'allenatore, è stata una partita che è andata così. Anche al Bologna è capitato. Ricordo ad esempio la gara contro il Monza, ma il più delle volte hanno giocato bene”.