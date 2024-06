Italiano e l'idea di portarsi un uomo di fiducia dalla Fiorentina

Vincenzo Italiano riflette, ma il suo futuro sembra essere sempre colorato di rossoblu. C'è il Bologna che attende l'ormai ex tecnico della Fiorentina.

Il ‘soldato’ Kouame

Una strada quella verso l'Emilia che potrebbe percorrere anche qualcun altro. Chi? Su La Gazzetta dello Sport si fa riferimento a Christian Kouame, giocatore per il quale il club viola ha appena esercitato l'opzione per l'allungamento del contratto evitando così che si svincolasse a parametro zero.

Anche Castrovilli?

In tempi non sospetti il Bologna aveva fatto le proprie mosse anche per Gaetano Castrovilli, lui sì ancora con il contratto in scadenza, ma la situazione in questo senso è in evoluzione, così come vi ha raccontato Fiorentinanews.com.