A Lady Radio ha parlato Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e consigliere regionale della Lega, sul mercato viola e sulla vicenda stadio. Queste le sue parole: “Brian Rodriguez? Mi sembra un acquisto come Brekalo l'anno scorso: abbiamo aspettato 3 o 4 mesi per vedergli fare una partita. Dovremo aspettare anche lui. Negli ultimi anni queste strategie non hanno premiato, al di là delle qualità del ragazzo. Belotti? Sarebbe un acquisto per i prossimi mesi, non per il futuro. Hai fatto investimenti in estate, tanto vale guardare al futuro, non solo per l'immediato. Leggo di Dia, per me potrebbe essere un giocatore valido in tal senso”

E sul tema stadio: “Alla base della preoccupazione sul restyling del Franchi c'è il fare un investimento con i soldi pubblici per fare uno stadio a metà, perché per alcuni settori dello stadio non è ancora prevista copertura. Se quei 150 milioni servissero per fare un impianto tutto coperto se ne potrebbe parlare, ma se bisogna fare le cose a metà i dubbi rimangono. Prima quella zona doveva essere completamente adibita allo sport, adesso ci troviamo a discutere di uno stadio a metà? Siamo alla follia".