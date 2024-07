Colpani più Lovric, l'inizio di settimana sarà decisivo. E la cessione di Amrabat darebbe la spinta definitiva

La Fiorentina è molto vicina alla chiusura del doppio colpo in entrata Colpani-Lovric. La società viola vuole e deve rinforzare il centrocampo e i primi due nomi sono quelli dei giocatori di Monza e Udinese. Le trattative sono ben avviate, con le cifre di massima già concordate con le due società.

Per Colpani già domani potrebbe essere il giorno giusto

Servirà quella chiamata definitiva per regalare a Palladino le sue nuove due pedine per la metà campo, per un totale investito di circa 25 milioni (15 di parte fissa per Colpani e 10 per Lovric). Poi ci saranno da definire meglio bonus e formule, dettagli da non tralasciare. Per Colpani già domani potrebbe essere il giorno giusto.

Una cessione importante

A dare la spinta definitiva alle due entrate potrebbe essere un'uscita: quella di Amrabat. Difficile che lo United lo riscatti nelle ultime ore disponibili per l'accordo (20 milioni), ma non è escluso che i due club si siedano al tavolo e trattino una cessione a cifre inferiori. Del resto il marocchino vuole solo la Premier, rifiutando Turchia (Galatasaray e Fenerbahce) e la permanenza a Firenze. Un'operazione che, per ora, ha già fruttato 10 milioni di prestito ai Red Devils. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.