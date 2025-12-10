Corriere Fiorentino: L'appuntamento che può ribaltare le gerarchie viola
Due articoli sulla Fiorentina presenti stamani sul Corriere Fiorentino.
Pagina 9
Ampio spazio per: “Dzeko, Nicolussi Viti e Fortini: il giovedì di coppa può ribaltare le gerarchie viola”. Sottotitolo: “Domani arriva la Dinamo Kiev: occasione per chi gioca meno. Ancora fuori Gosens”. Articolo che inizia così: “Per qualcuno un fastidio, per altri l’opportunità per dare un senso a una stagione già pregiudicata, per Vanoli semplicemente un’altra occasione per misurare la febbre a un gruppo che continua a non dimostrarsi tale”.
Poco appeal
Ma non c'è molta attesa per la partita di Conference League: “Prevendita lenta Venduti solo 7.500 biglietti”.
