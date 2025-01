Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato a TMW Radio, analizzando due operazioni vicine alla fumata bianca: Zaniolo dall'Atalanta alla Fiorentina e Comuzzo dai viola al Napoli. Di seguito le sue considerazioni.

‘A Firenze Zaniolo avrebbe una possibilità importante’

"Zaniolo in viola? Fino agli Allievi è stato alla Fiorentina. Lo conosco bene, perché l'ho seguito da quando era bambino, all'Atalanta si è presentato bene perché ci ho parlato dopo la partita col Celtic. Si trova bene in gruppo, e tutti ne parlano bene. Il dato oggettivo è che ha avuto poche possibilità di essere importante in questa squadra, tranne in poche partite. Legittimamente Gasperini ha delle priorità però. Già questa estate forse poteva pensare a Firenze, dove avrebbe avuto più chance di giocarsela. A Bergamo il rischio era maggiore e forse questo lo ha penalizzato. Se dovesse arrivare a Firenze, sarebbe una possibilità importante".

‘Non si può rinunciare a certe offerte’

"Comuzzo al Napoli? È cambiato il mondo, ora basta fare 6 mesi di Serie A ed escono fuori grandi cifre. Quando una società fa plusvalenze così importanti è difficile resistere. E' una cifra molto alta adesso per lui, ad oggi 35 milioni è un'offerta a cui non si può rinunciare ora. Il rischio che te ne puoi pentire è enorme".