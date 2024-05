Alla Fiorentina o altrove, Italiano potrebbe dover cambiare un collaboratore. Un club di Serie D vuole Turati per la panchina

Spesso e volentieri, quando un allenatore cambia squadra, viene seguito anche da tutto il suo staff. Potrebbe non essere così, invece, per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Il riferimento in particolare è al suo collaboratore per la fase difensiva Marco Turati, che nella prossima stagione potrebbe avviare la carriera da primo allenatore.

L'interesse di un club di Serie D

Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, su Turati c'è l'interesse del Siracusa, club siciliano che ha sfiorato la promozione in Serie C. Per affrontare il prossimo campionato di D, dunque, in cima alla lista per il ruolo di allenatore c'è proprio Turati. Nel caso questo scenario si manifestasse, Italiano dovrebbe trovare un nuovo collaboratore.