Risolto il mistero Kean: l'attaccante è rientrato al Viola Park. Poi subito a disposizione di Vanoli

Svolgerà la rifinitura pre Cremonese nel pomeriggio la Fiorentina di Paolo Vanoli, al cui gruppo si è riunito finalmente anche Moise Kean. L'attaccante ha fatto rientro in questi minuti al Viola Park dopo il permesso usufruito da martedì scorso che l'aveva tenuto lontano da Firenze per ‘problemi familiari’. La stessa società viola fino a ieri si era detta incerta sui tempi di rientro ma il mistero è stato risolto finalmente stamattina.

Ci sarà anche Kean all'ultimo allenamento pre match, da capire in che modalità e se poi rientrerà o meno nei convocati di Vanoli. Quasi impossibile immaginarlo in campo domani, almeno da titolare.