Gudmundsson: "Ero in trattativa con l'Inter e la Juventus, ma le accuse contro di me hanno fatto saltare tutto"

Il fantasista della Fiorentina Albert Gudmundsson ha raccontato al podcast Chess After Dark alcuni retroscena di mercato prima del suo approdo in viola.

"C'erano tante squadre su di me"

Gudmundsson ha raccontato di come nel 2023, quando vestiva la maglia del Genoa, fosse seguito da alcuni importanti club italiani."C'erano diverse squadre, ma sicuramente all'epoca i club con cui stavamo dialogando di più erano Inter e Juventus".

“Prima che andassi alla Fiorentina”

Il giocatore viola ha spiegato poi come queste trattative siano sfumate nel momento in cui è stato accusato di cattiva condotta sessuale: "Un anno prima che andassi alla Fiorentina, si presentò il problema giudiziario e i grandi club che mi seguivano si ritirarono dalla trattativa".