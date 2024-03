Non solo Fiorentina al Viola Park: Giuntoli e una delegazione della Juventus rendono omaggio a Barone - VIDEO FN

Il dolore e il cordoglio per la scomparsa di Joe Barone non conoscono colori. Alla camera ardente del direttore generale della Fiorentina, oltre agli atleti viola di tutte le età e categorie, è arrivata in questi minuti anche una delegazione della Juventus. Tra i presenti in rappresentanza del club bianconero il presidente Gianluca Ferrero e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.