"Il progetto di Paratici alla Fiorentina è durato tre partite. Tutto e il contrario di tutto. E in mezzo una barca di milioni spesi"
Il giornalista Luca Cilli nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato anche della Fiorentina di Paolo Vanoli, che ha preso il posto di Fabio Grosso ed ha portato i primi tre punti stagionali in casa viola.
Progetto Paratici
“Il progetto di Fabio Paratici a Firenze è durato appena 3 giornate. Via Grosso dentro Paolo Vanoli, cioè l’allenatore che nella passata stagione non era stato confermato perché l’idea era quella di prenderne un altro per aprire un ciclo diverso. Tutto e il contrario di tutto, con in mezzo una barca di milioni investiti”.
La gara di Venezia
“Se bene o male lo dirà il campo, che qualcosa lo ha già detto. A Venezia però la prima è stata positiva. Appunto, la prima: meglio non fidarsi e aspettare altri test e partite per comprendere la reale consistenza della Fiorentina e delle scelte del suo manager principale”.