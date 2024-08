Beltran: "Ho voglia di allenarmi e assimilare subito la filosofia di Palladino. A Firenze mi sento a casa, ci aspetta una grande stagione"

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, presente al Viola Park in tribuna, ha parlato durante l'intervallo dell'amichevole contro il Montpellier: “Mancano ancora due settimane all'inizio del campionato, voglio allenarmi forte perché ne ho bisogno. Domani c'è un'amichevole col Grosseto e spero di poter giocare qualche minuto, ho bisogno di ritrovare feeling con il campo e con i miei compagni. Ho tanta voglia di entrare subito nelle dinamiche di Palladino, ho già visto qualcosa e mi è piaciuto molto”.

“Per me - ha aggiunto - la scorsa stagione è stata buona ma so che posso fare di più. Per questo mi devo allenare al massimo e prepararmi per questa stagione, che ovviamente sarà difficile ma che voglio vivere al top. I tifosi? Sono fantastici, caldi proprio come in Argentina quindi qui a Firenze mi sento a casa”.

Infine: “Nel calcio niente è mai abbastanza, se arrivi a dieci gol la volta dopo devi farne quindici. Questa è la mia mentalità. Dai tempi del River sono abituato a vincere, gioco per quello, sono estremamente competitivo”.