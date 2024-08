Sarà addio tra Julian Alvarez e il Manchester City: due top club sul più grande "what if" della storia recente della Fiorentina

Potrebbe essere già finita l'avventura al Manchester City di Julian Alvarez. Trasferitosi in Inghilterra nel 2022, l'attaccante argentino - segnalato da Burdisso alla Fiorentina, che però decise di non puntarci - è pronto a cambiare addirittura campionato.

Due top club su Alvarez

Poco spazio per lui nello scacchiera di Guardiola, ragion per cui si dovrebbe arrivare ai saluti. Il City chiede 50 milioni, cifra che però non spaventa le due attuali pretendenti ad Alvarez: da una parte il PSG, dall'altra l'Atletico Madrid. Chi soddisferà le richieste dei citzens si aggiudicherà il campione argentino che, chissà, almeno per una stagione avrebbe potuto indossare la maglia viola.