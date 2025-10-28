Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche di Fiorentina sul canale You Tube Fabrizio Romano in Italiano, intervenendo per quanto riguarda il possibile futuro in viola di Daniele Pradè.

La partita contro il Bologna

“La Fiorentina sta passando un momento difficile, la classifica è dolorosa e la fase è negativa. Il pareggio contro il Bologna dà morale, con i viola che potevano anche vincere negli ultimi minuti".

Il futuro di Pradè è in bilico

"La notizia è che l'attuale ds Pradè è sotto osservazione da parte della proprietà viola. Occhio al suo futuro, perché i prossimi risultati potrebbero condizionare anche il suo futuro in viola”.