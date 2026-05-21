Pastorello: "De Vrij-Fiorentina? Erano rumors. L'Inter non ha fatto passi ufficiali per il suo rinnovo, tutto è possibile"

L'influente procuratore Federico Pastorello è stato intervistato da Tuttomercatoweb a margine dell'evento di presentazione del Golden Boy. L'agente si è soffermato anche sul futuro del difensore dell'Inter Stefan De Vrij, accostato con insistenza alla Fiorentina nello scorso mercato di gennaio.

Il rinnovo con l'Inter

"Per il momento l'Inter non ha fatto passi ufficiali - Ha detto Pastorello in merito al rinnovo di contratto con i nerazzurri- C'è tempo, il dialogo con la società è costante, ma non abbiamo ancora preso una decisione. Stefan valuterebbe un'offerta con attenzione, anche se dopo 12 anni in Italia un altro campionato può essere un'alternativa, ma tutto è possibile."

La trattativa con la Fiorentina

Pastorello risponde poi ad una domanda relativa alla trattativa con la Fiorentina nel mercato di gennaio: "È stato più un rumours. Abbiamo avuto 4-5 club interessati dalla Spagna, dalla Germania e dall'Arabia Saudita. Abbiamo deciso di rimanere e finire l'anno all'Inter".