Galli: "Visto l'anno di rinnovamento poteva essere l'occasione per Martinelli. Jimenez meglio di Dodô in difesa"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, adesso anche opinionista, ha parlato di diversi temi a Lady Radio che riguardano casa gigliata.

Le parole di Galli

“Rispetto al passato è cambiato completamente l'approccio. Prima la Fiorentina aspettava gli ultimi giorni di mercato per cogliere le occasioni tra gli esuberi delle altre squadre, mentre oggi, con Paratici, il club si è mosso fin da subito senza aspettare le mosse degli altri. Per anni ci è stato detto che prima bisognava vendere e solo dopo acquistare. Quest'estate, invece, i fatti raccontano una storia diversa”.

Sul lavoro di Paratici

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto finora: sono arrivati rinforzi di qualità sia in difesa che a centrocampo. L'obiettivo è riportare la Fiorentina ai livelli che le competono, anche se poi sarà il campo a dare i verdetti. De Gea? Questa poteva essere la stagione giusta per dare continuità a Martinelli, visto il momento di rinnovamento”.

Sui terzini

“Jimenez è un calciatore generoso, dinamico e molto portato ad accompagnare l'azione offensiva. A mio avviso offre maggiori garanzie di Dodô nella fase difensiva. Resta da capire se potrà essere utilizzato anche più avanzato sulla fascia destra, considerando il rientro di Parisi e l'eventuale arrivo di un altro esterno offensivo. È comunque un ragazzo molto giovane, con ampi margini di crescita”.

Su Andreazzoli

“È una decisione che esce dagli schemi degli ultimi anni, quando si puntava su allenatori giovani da far crescere insieme ai ragazzi. Stavolta è stato scelto un profilo di grande esperienza, che potrà rappresentare un valore aggiunto per i giovani della Primavera. Oltre alla preparazione tecnica, Andreazzoli ha grandi doti umane ed è uno di quegli allenatori capaci di instaurare un rapporto profondo con i propri calciatori”.