Scaloni chiama il '9' e il '10' della Fiorentina, ma lascia a casa un difensore di Italiano. Niente da fare per un nuovo acquisto

Tempo di convocazioni per i sudamericani della Fiorentina. Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha chiamato Nicolas Gonzalez e Lucas Beltran per le gare contro Ecuador e Bolivia di qualificazione al prossimo Mondiale 2026. Assente invece Lucas Martinez Quarta, il cui futuro è ancora in bilico in queste ore. Fuori dalla lista dei campioni del mondo anche il giovane Gino Infantino, infortunatosi al flessore negli scorsi giorni.

Niente da fare poi nemmeno per Yerry Mina, neo acquisto della Fiorentina, escluso dalle convocazioni della Colombia. Il centrale ex Everton era stato precedentemente chiamato nell'ultima sosta per le nazionali, ma stavolta niente da fare.