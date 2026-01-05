Torna di moda il nome di Ngonge per la Fiorentina. Ma per l’ex Napoli c’è concorrenza

La giornata dell’addio ufficiale di Castellanos e dei contatti del Fenerbahce per Guendozi è stata anche importante sul fronte entrate per la Lazio. I biancocelesti, infatti, hanno avuto contatti per diversi obiettivi.

Idea belga per la Fiorentina

In primis, come ha spiegato Gianluca Di Marzio sul proprio sito, per Giovanni Fabbian. Poi per Daniel Maldini dell’Atalanta. Infine, un’idea è Cyril Ngonge, in prestito al Torino dal Napoli. Sul belga c’è anche l’interesse della Fiorentina.