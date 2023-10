Maleh: "Fiorentina match importante per noi, ma non solo per la classifica. Ci vorrebbe una spinta per sbloccarci"

L'ex centrocampista della Fiorentina oggi all'Empoli, Youssef Maleh, ha parlato a PianetaEmpoli presentando il prossimo match contro la viola:

“Questa estate c’è stato un grande cambiamento qua con diversi giocatori nuovi e non era semplice, ora stiamo diventando gruppo e stiamo riuscendo a fare risultato. Cerco di dare il massimo per ricompensare la fiducia del mister”.

Sui cartellini gialli: "Qualche fallo in meno dovrei farlo, ma è tutto per la squadra. Fiorentina? Sicuramente è una partita importante per la classifica e non solo, ci può dare una grande spinta per il campionato e per sbloccarci definitivamente”.