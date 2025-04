L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato a Radio Bruno, intervenendo su diversi giocatori a disposizione di Palladino. Queste le sue parole: “Non mi sono dato grandi spiegazioni sull'andamento altalenante della Fiorentina. Sicuramente servirebbe smettere di ruotare i giocatori sempre e metterli in posizioni non consone. Se fai risultato con le grandi devi riproporre la stessa cosa anche con le piccole. Zaniolo? Ti può cambiare la partita in ogni momento, però è anche un po' particolare. Bisognerebbe seguire gli allenamenti e guardare come vanno le cose per capire meglio. Ci sono dei momenti in cui lui non fa nulla per farsi mettere in campo” .

E ancora: “Oggi gli staff tecnici sono fondamentali, se hai un collaboratore forte ti aiuta in questo. Probabilmente alla Fiorentina c'è un timore nel suggerire all'allenatore le possibili mosse. Certe cose a Palladino possono sfuggire. De Gea? Domenica si è pareggiato con una squadra piccola, ma il migliore in campo è stato il portiere. Se non fa quei due interventi decisivi la perdi. Ormai è una costante. Sta facendo un grande campionato”.