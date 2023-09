Intervenendo sulla situazione della Nazionale italiana, anche alla luce dell'ultimo pareggio contro la Macedonia del Nord, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche dell'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, oriundo, che Spalletti potrebbe chiamare in azzurro in un prossimo futuro. Queste le sue parole: "I selezionatori non hanno il tempo di fare una squadra a loro immagine e somiglianza, ma possono solo provare a dare un'impronta. Al Napoli ci sono quattro giocatori, al Sassuolo uno, alla Lazio due, all'Inter uno e al Bologna uno.

La verità è che l'Italia non ha più centravanti di livello internazionale. Chi c'è? Immobile ha 34 anni, Scamacca ora è all'Atalanta in 9ª posizione in classifica. Poi c'è quello del Sassuolo, che non esplode mai. E ditemi voi, chi c'è? Poi è arrivato l'oriundo, Retegui o quell'altro della Fiorentina, Beltran che si aspetta di poter inglobare. La verità è che la Nazionale italiana ha funzionato quando era fondata su blocchi di giocatori provenienti dalle stesse squadre"