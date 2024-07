Giani: "Parlerò con gli amici dell'Emilia-Romagna per rilanciare insieme alla Toscana il progetto per ospitare le Olimpiadi nel 2036"

Con un post sui social, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha commentato così la possibilità di ospitare le Olimpiadi nel 2036 in un progetto che comprenda Toscana e Emilia-Romagna:

“Parlerò con gli amici dell’Emilia Romagna per rilanciare il progetto di Olimpiadi tra le nostre due regioni. Lavorerò per il progetto Toscana-Emilia 2036 perché le Olimpiadi, come ha dimostrato la partenza del Tour de France dalla Toscana, sono un’occasione unica di attrazione a livello mondiale. In vista dei Giochi di Parigi, sono convinto che la nostra politica per lo sport abbia sviluppato condizioni favorevoli per le 10.600 società sportive della Toscana e siamo tra le regioni con più atleti a Parigi”.