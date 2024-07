L'ex sindaco di Firenze e ora europarlamentare Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno, intervenendo anche sul tema stadio: "I lavori stanno proseguendo rapidamente all'Artemio Franchi. Potrebbe essere uno degli impianti che potrebbe essere usato per la possibile candidatura di Firenze e altre città per le Olimpiadi del 2036. Passato il periodo elettorale, che inevitabilmente ha prodotto scontri e tensioni, spero che il progetto vada avanti liscio e che la nuova sindaca Funaro svolga un lavoro in sinergia con la Fiorentina.

Il blocco dei lavori potrebbe precludere la possibilità alla squadra di giocare al Franchi in questi anni. Sarebbe un danno anche per l'amministrazione, perché ci sono delle tempistiche precisi sui fondi europei. Entro il 2026 deve essere tutto pronto. Qui a Bruxelles ho parlato con chi si occupa di PNRR, c'è grande attenzione sul rispetto die tempi. Mi auguro che si trovi una strada di armonia e collaborazione per evitare il blocco dei lavori. Sono 30 anni che si parla di Franchi nuovo, sarebbe un autogol clamoroso".