L’allenatore del Chukariki Igor Matic ha commentato in conferenza stampa la gara persa sonoramente contro la Fiorentina: “Come avevo detto anche ieri volevamo tenere la squadra alta nei primi minuti, nei quali abbiamo avuto anche un'occasione, poi abbiamo preso gol e siamo rimasti in dieci. Poi sappiamo quanto forte la Fiorentina, abbiamo provato a contenerli ma non era semplice. Dobbiamo prepararci per la prossima. Complimenti alla Fiorentina che è veramente una bella squadra”.

Poi prosegue: “La Fiorentina ha fatto gol ai primi due tiri. Abbiamo poca esperienza, mentre la Fiorentina ha una rosa di altissimo valore, giocatori con un valore di 20, 30, 40 milioni e un attaccante della nazionale argentina in campo. Siamo una squadra giovane e dobbiamo migliorare”.

E sullo scambio di battute con Italiano a fine gara afferma: “Ho fatto i complimenti a Italiano, hanno vinto meritatamente. Il livello della Fiorentina non si può confrontare con il nostro. Dobbiamo alzare la testa e andare avanti. La Fiorentina è una squadra fenomenale. Per la prossima partita contro i viola sicuramente qualcosa dovremo cambiare".