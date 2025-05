Bruno Astori: "Ranieri è una persona degna di portare la fascia di capitano della Fiorentina. Un grande uomo, cresciuto come leadership"

L'Associazione Davide Astori ha deciso di donare 10 defibrillatori ad associazioni sportive che ne sono prive. La consegna di questi defibrillatori è avvenuta stamani al Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ovvero il centro sportivo della Fiorentina.

Bruno Astori, fratello del compianto Davide, ha detto in proposito: “Firenze è la nostra base operativa ed è molto importante per noi poter aiutare associazioni locali”.

Annata

Sul momento della Fiorentina ha spiegato: “C'è molta amarezza per quanto accaduto nell'ultima settimana. Se guardiamo quello che ha fatto la Fiorentina con le squadre più competitive, non possiamo certo definire questa come un'annata fallimentare”.

Capitano

Da Davide a Luca Ranieri, è un altro difensore l'attuale capitano della squadra: “Prima di essere un grande calciatore, è un grande uomo, cresciuto molto a livello di leadership, è una persona degna di portare quella fascia. I campini per noi hanno un valore storico, vedere il nome di Davide sia là che al Viola Park, crea un legame tra questi due luoghi”.

Allenatore

Infine su Palladino: “Firenze è critica, ma sa anche amare tanto squadra, giocatori e allenatore. Il tecnico è tra i giovani più promettenti in Italia bisogna dargli credito”.